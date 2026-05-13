Макрон получил пощечину от жены из-за переписки с актрисой - СМИ

Инцидент на борту самолета президента Франции Эммануэля Макрона, когда в прошлом году перед выходом на трап он получил пощечину от своей жены Брижит, вызвала переписка политика с франко-иранской актрисой Гольшифте Фарахани.

Об этом в эфире радио RTL сообщил французский журналист Флориан Тардиф.

Представитель СМИ утверждает, что Макрон несколько месяцев якобы поддерживал с Фарахани «платонические отношения».

«Что произошло? Она (Брижит — ред.) увидела сообщение [в телефоне мужа] от известной фигуры — иранской актрисы Гольшифте Фарахани», — рассказал Тардиф RTL.