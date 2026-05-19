Centcom: США перенаправили 85 судов с начала морской блокады Ирана

Число перенаправленных американскими военными судов с начала действующей больше месяца морской блокады Ирана достигло 85.

С таким утверждением выступило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"CENTCOM продолжает строго осуществлять блокаду США в отношении иранских портов. ВС США к настоящему моменту перенаправили 85 торговых судов", - говорится в сообщении, опубликованном командованием в X.

Американские военные начали морскую блокаду Ирана 13 апреля. В Центральном командовании ВС США заявили, что намерены блокировать движение всех судов, которые направляются в порты исламской республики, а также пытаются отойти от ее берегов. Как отмечал постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани, США, установив морскую блокаду республики, сопровождающуюся захватом коммерческих судов и помещением под стражу экипажей, фактически действуют, как пираты и террористы.

Источник: ТАСС