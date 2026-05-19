Армения впервые в истории экспортировала оружие собственного производства

Армения впервые в истории экспортировала оружие собственной разработки и производства, сообщил в соцсетях министр высокотехнологической промышленности Мхитар Айрапетян.

Продукция была экспортирована в две разные страны в этом месяце, стоимостью несколько миллионов долларов. Номенклатуру вооружений и государства, получившие их, Айрапетян министр не раскрыл.

Чиновник при этом добавил, что сделку удалось реализовать, "преодолев множество проблем и преград логистического характера", за что он благодарит коллег из Минобороны, Службы нацбезопасности, МИД и Комитета госдоходов.

