СМИ: на космодроме SpaceX погиб человек

Человек погиб в результате несчастного случая на рабочем месте на базе американской компании SpaceX в штате Техас, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на местные власти.

По ее сведениям, инцидент произошел в пятницу, когда сотрудник одного из подрядчиков SpaceX, работавших над развитием комплекса Starbase, умер после падения.

Отмечается, что в последние годы SpaceX нарастила темпы улучшения базы, в том числе для создания инфраструктуры, которая позволила бы чаще проводить запуски прототипа космического корабля Starship. Очередной тестовый полет Starship намечен на 20 мая. Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам.

Источник: ТАСС