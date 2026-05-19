Трамп отказался от запланированных ударов США по Ирану

Американский президент Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированного на 19 мая удара США по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, которые считают возможными договоренности с Тегераном, предусматривающие отказ республики от ядерного оружия.

"Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян попросили меня отложить удар по Исламской Республике Иран, запланированный на завтра (19 мая — прим. ТАСС), поскольку сейчас проводятся серьезные переговоры и, по их мнению как великолепных лидеров и союзников, будет заключено соглашение, которое будет вполне приемлемым для США и для всех стран на Ближнем Востоке и за его пределами", — написал президент США в Truth Social. Важно, что эта сделка будет предусматривать отсутствие ядерного оружия у Ирана", — добавил американский лидер.

Трамп также заявил, что США возобновят удары по Ирану в случае, если стороны не достигнут устраивающей Вашингтон сделки.

По словам американского лидера, он "отдал военному министру Питу Хегсету, председателю Комитета начальников штабов ВС США Дэну Кейну и вооруженным силам страны распоряжение не осуществлять запланированную на завтра атаку на Иран, но также распорядился, чтобы они были готовы немедленно осуществить полномасштабное нападение на Иран в случае, если устраивающая [США] сделка не будет достигнута".