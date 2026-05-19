Каллас: сотрудничающие страны с РФ и Ираном могут лишиться финансирования

Европейский союз (ЕС) может сократить поддержку развивающимся странам, если они поддерживают Россию или Иран.

Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие в этом случае», — приводит ее слова платформа Euractiv.

Отмечается, что Каллас не стала уточнять, каким образом новый подход может быть закреплен в политике.

По ее словам, ЕС необходимо сохранять баланс между продолжением помощи и защитой собственных интересов.