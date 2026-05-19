В Турции вооруженный мужчина устроил стрельбу в ресторане: 6 человек убиты, 8 тяжело ранены

Вооружённый мужчина убил шестерых человек и ранил ещё восемь в южной части Турции, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, что поиски преступника продолжаются.

Эрдоган озвучил число жертв в телеобращении и выразил соболезнования, однако не предоставил дополнительных подробностей об инциденте, который произошёл в районе города Мерсин.

Государственное агентство Anadolu и газета Sabah сообщили, что разыскиваемым подозреваемым является 37-летний мужчина, который, предположительно, сначала застрелил свою бывшую жену, а затем устроил серию нападений.

По данным агентств DHA и IHA, мужчина открыл огонь в ресторане, убив его владельца и сотрудника, после чего скрылся и застрелил ещё двоих мужчин — пастуха, который наблюдал за своим скотом рядом с рестораном, и водителя грузовика.

Стрельба произошла в районе Тарсус, примерно в 40 км к северо-востоку от Мерсина, после чего полиция развернула масштабную операцию по поиску стрелка с участием вертолётов.

«Он вошёл, ничего не сказав... Мы думали, что он достаёт телефон, но он вытащил пистолет», — сообщил агентству IHA сотрудник ресторана Мехмет Хан Топал, который был ранен в ногу. «Я упал. Он выстрелил в меня», — добавил он.

Этот инцидент произошёл спустя месяц после двух случаев стрельбы с участием подростков в Турции.

В первом нападении были ранены 16 человек, во втором — погибли 10 человек, большинство из них — школьники.

По данным турецкой НПО, у граждан страны на руках находятся десятки миллионов единиц огнестрельного оружия, значительная часть — без разрешений.