Через Азербайджан в Армению отправят очередную партию удобрений из России

Сегодня из России в Армению транзитом через Азербайджан будет отправлена очередная партия пшеницы и удобрений.

Как сообщает Report, в Армению отправятся два вагона с удобрениями и два вагона с пшеницей.

Состав отправится в 14:00 со станции "Баладжары" ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Затем поезд проследует через станцию "Бёюк-Кясик" в Грузию, откуда направится в Армению.

Ранее транзитом через Азербайджан из РФ в Армению было отправлено более 28 тыс. тонн пшеницы, свыше 4 тыс. тонн удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречихи.

Кроме того, из Азербайджана в Армению экспортируются нефтепродукты. На сегодняшний день в Армению поставлено более 10 тыс. тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина марки АИ-92 и 2955 тонн бензина марки АИ-95.