РФ заинтересована в развитии отношений с Арменией – Путин поздравил Пашиняна
Россия заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Арменией.
Об этом говорится в поздравительном послании президента РФ Владимира Путина, адресованном премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю его дня рождения.
"Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения. Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер. И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии", - говорится в послании президент РФ.
Путин пожелал Пашиняну здоровья, благополучия и успехов.
Никол Пашинян отмечает 1 июня день рождения. Сегодня ему исполнился 51 год.
346