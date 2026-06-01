РФ заинтересована в развитии отношений с Арменией – Путин поздравил Пашиняна

Россия заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Арменией.

Об этом говорится в поздравительном послании президента РФ Владимира Путина, адресованном премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю его дня рождения.

"Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения. Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер. И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии", - говорится в послании президент РФ.

Путин пожелал Пашиняну здоровья, благополучия и успехов.

Никол Пашинян отмечает 1 июня день рождения. Сегодня ему исполнился 51 год.