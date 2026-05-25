АЖД выступили с важным обращением к пассажирам первого рейса Баку - Тбилиси

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) обратилось к пассажирам, совершающим поездку железнодорожным рейсом Баку – Тбилиси.

В обращении АЖД отмечается, что для посадки на поезд, наряду с билетом, необходимо предъявить следующие документы:

- Оригинал паспорта (цифровая версия, полученная через myGov, недействительна);

- Туристическую страховку в соответствии с требованиями грузинской стороны;

- Бесплатный билет, оформленный на ребёнка до 5 лет, если поездка совершается вместе с ним;

- Нотариально заверенную доверенность:

1. от второго родителя - для детей, путешествующих с одним из родителей;

2. от обоих родителей - для детей, путешествующих с другим взрослым без сопровождения родителей.

«Для быстрого и комфортного прохождения посадки не забудьте взять с собой указанные документы», - отмечают в АЖД, подчеркивая, что сегодня, 25 мая, в 23:10 поезд Баку - Тбилиси совершит свой первый рейс после шестилетнего перерыва.

