Установлены верхние лимиты межбанковских комиссий по безналичным платежам

С сегодняшнего дня вступает в силу решение касательно комиссий интерчейндж (тарифов за обслуживание), применяемых между участниками платежных систем.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend.az, верхний лимит межбанковской комиссии (интерчейнджа), применяемой между участниками платежных систем при проведении внутристрановых платежей по платежным картам по следующим MCC-кодам (код, присваиваемый эквайером торгово-сервисному предприятию для классификации сферы его деятельности), установлен на следующем уровне: 1,25 процента от суммы платежа по MCC-кодам, относящимся к категориям Drug Stores and Pharmacies и Grocery Stores and Supermarket; 0,75 процента от суммы платежа по MCC-кодам, относящимся к категории Petrol; 1,5 процента от суммы платежа по MCC-кодам, относящимся к категории General.

Для внутристрановых операций по платежным картам с иными MCC-кодами, не предусмотренными данным перечнем, верхний предел комиссии интерчейндж между участниками платежных систем не устанавливается.

Данное решение было подписано 18 марта.

Отметим, что интерчейндж (interchange) - это комиссия, применяемая при безналичных расчетах между банком-эмитентом (выпустившим карту) и банком-эквайером (принимающим платеж). Эти средства, как правило, распределяются банками из комиссии за эквайринг, которую продавец платит банку, и используются для программ лояльности (кэшбэка).

Фаига Мамедова