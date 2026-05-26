Арестован мужчина, напавший на женщину на бульваре.

Как сообщает АПА, решением Сабаильского районного суда города Баку в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, несколько дней назад распространилось видео, на котором неизвестный применяет насилие в отношении женщины на территории Приморского бульвара.

Подозреваемый в совершении данного деяния 47-летний Шамхал Наджафов был задержан сотрудниками полиции. При нем были обнаружены три ножа.