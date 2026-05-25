Погода на вторник: В Баку ожидаются дожди и грозы 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 26 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Днём в некоторых местах возможны дожди и грозы. Северо-западный ветер вечером сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 16-18° тепла, днём 22-27° тепла. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - ночью 70-75%, днём 55-65%.

В регионах Азербайджана в некоторых местах ожидаются периодические осадки. Местами осадки могут усилиться, возможны грозы и град, в высокогорных районах - снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Западный ветер местами может усиливаться.

Температура воздуха в регионах составит ночью 14-18° тепла, днём 23-28° тепла, в горах ночью 4-9° тепла, днём 12-17°, местами до 20-23° тепла.