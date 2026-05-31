Какая будет погода в первый день июня? - ПРОГНОЗ

1 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягиваться облаками, преимущественно без осадков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, северо-западный ветер днём сменится умеренным юго-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит +15…+18 градусов, днём — +22…+27 градусов.

Атмосферное давление понизится с 762 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70–75%, днём — 55–60%.

В районах Азербайджана завтра также ожидается преимущественно сухая погода. Однако в дневные часы в отдельных горных районах возможны кратковременные осадки, грозы и град.

Отмечается, что ночью и утром местами будет туман, ожидается умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, днём — +23…+28 градусов, в горах ночью — +5…+10 градусов, днём — +15…+20 градусов, местами до +23…+26 градусов.