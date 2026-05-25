Приостановлена деятельность рынка строительных материалов Eurohome - ФОТО - ВИДЕО

Приостановлена деятельность рынка строительных материалов Eurohome.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Было отмечено, что в ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора министерства на рынке строительных материалов Eurohome, расположенном по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Тебриза, 2, был выявлен ряд недостатков в сфере пожарной безопасности.

В связи с обнаружением фактов грубого нарушения требований норм и правил пожарной безопасности было принято решение о приостановлении деятельности рынка строительных материалов Eurohome по указанному адресу, один экземпляр решения был вручен представителю объекта.