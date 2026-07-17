 Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Омана в Азербайджане - ФОТО | 1news.az | Новости
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Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Омана в Азербайджане - ФОТО

First News Media12:40 - Сегодня
Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Омана в Азербайджане - ФОТО

17 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Султаната Оман в нашей стране Саифа Рашида Саифа Аль-Джахвари.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Выразив удовлетворение успешным развитием отношений между нашими дружественными странами, глава государства отметил, что во многих областях, в том числе в рамках международных организаций, осуществляется плодотворное сотрудничество, подчеркнул наличие хороших возможностей для укрепления партнерства.

Пожелав послу успехов в его деятельности, Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что он внесет вклад в углубление сотрудничества по различным сферам двусторонней повестки.

Выразив удовлетворение своим назначением послом в Азербайджане, Саиф Рашид Саиф Аль-Джахвари передал главе государства приветствия Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида, отметив, что Султан Омана желает Президенту Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, а нашей стране – новых успехов.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за добрые слова и приветствия, попросил передать и его приветствия Султану Омана.

Посол подчеркнул значение празднования в эти дни 35-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Напомнив о визите Лейлы Алиевой в Оман в начале этого года, он коснулся важности состоявшихся в ходе него встреч и дискуссий, отметил, что все это внесло значительный вклад в развитие двусторонних отношений.

В ходе беседы было затронуто сотрудничество Азербайджана и Омана в сфере туризма. Было сообщено о создании совместного инвестиционного фонда и состоялся обмен мнениями о перспективах наращивания его финансовых возможностей в будущем.

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