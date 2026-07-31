На берегу озера Иссык-Куль состоялось открытие отеля Baku Resort & Spa - ФОТО

31 июля в Кыргызстане, на берегу озера Иссык-Куль, состоялось открытие пятизвездочного отеля Baku Resort & Spa.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и первая леди Айгуль Жапарова, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и первая леди Зироатхон Мирзиёева, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.