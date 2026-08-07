В Бейлагане продолжаются поиски утонувшего в канале 19-летнего юноши - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

6 августа 2026 года на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в канале «Ени Хан гызы» на территории села Биринджи Шахсевен Бейлаганского района утонул один человек.

Как передает 1news.az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в пресс-службе МЧС.

В связь с полученным сообщением к поискам незамедлительно была привлечена водолазно-поисковая группа «Аран» Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасанию на водах МЧС.

В настоящее время продолжаются поиски предположительно утонувшего Ахмедова Амина Замир оглы, 2007 года рождения.

Будет предоставлена дополнительная информация.

09:55

В Бейлагане утонул человек.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, накануне житель района Амин Ахмедов утонул во время купания в бетонном канале «Ени Хан гызы», протекающем по территории села Биринджи Шахсевен.

Поиски тела Амина Ахмедова продолжаются.

По факту в прокуратуре Бейлаганского района проводится расследование.