В Азербайджане началась проверка систем теплоснабжения к новому отопительному сезону

ОАО «Азеристиликтеджхизат» обратилось к гражданам в связи с подготовкой к отопительному сезону 2026–2027 годов.

Как сообщает 1news.az, в акционерном обществе заявили, что в рамках подготовительных работ в систему теплоснабжения регулярно подается проверочная (испытательная) вода и проводится проверка её технического состояния.

В связи с этим ведомство просит потребителей в кратчайшие сроки завершить ремонтные, монтажные или другие работы по изменению системы отопления в своих квартирах, а также обеспечить полную готовность радиаторов, трубопроводов и отопительного оборудования.

В обращении отмечается, что своевременно проведенные подготовительные работы послужат обеспечению безопасной, надежной и бесперебойной работы системы в течение отопительного сезона, а также предотвращению возможных аварийных ситуаций.