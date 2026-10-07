Ильхам Алиев: Армения должна предоставить все данные о судьбе пропавших азербайджанцев

Армения должна предоставить все сведения о судьбе пропавших без вести азербайджанцев, местах массовых и индивидуальных захоронений, а также создать условия для открытия соответствующих архивов и сбора свидетельских показаний. Об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эти слова содержатся в обращении главы государства к участникам IV международной конференции в формате Бакинского диалога на тему «Укрепление доверия и развитие эффективных механизмов в решении проблемы пропавших без вести».

Президент отметил, что это, являясь правовым обязательством и гуманитарной ответственностью, стало бы практическим выражением приверженности миру и вкладом в укрепление взаимного доверия.

По его словам, сведения, касающиеся человеческих судеб, не должны быть предметом политической обусловленности.