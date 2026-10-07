Кос: Если Армения выполнит свои обязательства, мы выполним свои

Европейский союз готов поддержать Армению в процессе сближения с ЕС, заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

По ее словам, Армения является единственной страной, с которой ЕС ведет переговоры о либерализации визового режима.

Как сообщает «Арменпресс», М. Кос выступила на брифинге в Европарламенте.

«Мы готовы, и если они выполнят свои обязательства, мы выполним и свои. Армения действительно движется к Европейскому союзу. На данный момент - это единственная страна, с которой мы ведем переговоры о либерализации визового режима», - сказала Марта Кос.

Она также напомнила о поддержке Евросоюзом армянской экономики.

«Мы поддерживаем (Армению) во многих вопросах, потому что Россия запретила импорт из вашей страны», - заявила она.

По словам М. Кос, существует и специальный пакет мер по экономическому развитию Армении.