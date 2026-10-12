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Deloitte участвовала в фальсификации документов с целью сокрытия активов Абрамовича

1news Lab16:58 - Сегодня
Deloitte участвовала в фальсификации документов с целью сокрытия активов Абрамовича

Кипрское подразделение международной аудиторской и консалтинговой компании Deloitte участвовало в фальсификации документов, позволивших скрыть состояние российского миллиардера Романа Абрамовича и избежать уплаты налогов на Кипре, говорится в совместном расследовании британской телерадиокорпорации Би-би-си и Бюро журналистских расследований (TBIJ). В Deloitte Cyprus заявили, что всегда соблюдали местное законодательство.

Расследование основано на утечке документов и электронных писем кипрского поставщика корпоративных услуг Meritservus, который, как сообщалось ранее, управлял бизнесом Р. Абрамовича. Отдельный материал о том же деле выпустила The Guardian.

Один из эпизодов относится к 2006 году, когда на Кипре приняли закон, обязывающий компании публиковать финансовую отчетность. На тот момент активами Р. Абрамовича владела кипрская Amiscan Investments, на балансе которой значились активы на 672 миллиона долларов: особняк в английском графстве Западный Суссекс, квартира в Лондоне и поместье на юге Франции, а также вертолеты, частные самолеты и яхты, в том числе 115-метровая Pelorus.

Как утверждается в расследовании, помощники бизнесмена и Meritservus решили перевести активы в материнскую компанию Amiscan на Британских Виргинских островах, где раскрывать отчетность не требовалось, а сам перевод оформили задним числом - будто он состоялся еще в 2003 году. Кипрское подразделение Deloitte проверило документы и сочло их достаточными для исключения активов из отчетности Amiscan, после чего на балансе компании остались активы на 75 тысяч долларов.

По данным The Guardian, из писем, оказавшихся в утечке, следует, что сотрудники кипрского офиса Deloitte участвовали в обсуждении этой схемы. В итоге компания утвердила финансовую отчетность Amiscan без дорогостоящих активов.

Другой эпизод связан с кипрской Kravin Investments: в мае 2003 года на ее счетах хранились около двух миллиардов долларов, полученных Р. Абрамовичем от продажи активов в России, часть этих средств выдавалась в виде займов другим компаниям. Все они подлежали налогообложению на Кипре, однако, как свидетельствуют документы, консультанты бизнесмена начали разрабатывать план по снятию налоговых обязательств, размер которых мог оказаться весьма значительным.

Финансовую отчетность и бухгалтерские записи Kravin за 2003 и 2004 годы изменили задним числом так, что из документов следовало: компания не владела средствами, а лишь управляла ими от лица материнской структуры на Британских Виргинских островах. Это позволяло утверждать, что облагаемого налогом дохода у кипрской компании не было.

Би-би-си со ссылкой на переписку утверждает, что план был разработан консультантами Р. Абрамовича после встречи с представителями Deloitte.

Еще одна схема касается связанной с бизнесменом кипрской Electus Investments, на счетах которой хранились 10 миллиардов долларов. Из писем следует, что в 2006 году в Meritservus предложили задним числом оформить документы, согласно которым этими активами с 2003 года владела одноименная структура на Британских Виргинских островах. Когда отчетность кипрской Electus Investments стала публичной, на ее счетах оказалось 145 тысяч долларов.

Адвокаты Р. Абрамовича отвергли обвинения в незаконных действиях и отметили, что он руководствовался рекомендациями своих советников и кипрского подразделения Deloitte. В Deloitte Cyprus добавили, что не могут прокомментировать конкретные обвинения, поскольку документы и переписка, на которые ссылаются журналисты, относятся к событиям двадцатилетней давности и более недоступны.

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