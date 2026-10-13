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В Венгрии отменили запрет на «пропаганду ЛГБТ»

1news Lab20:40 - Сегодня
В Венгрии отменили запрет на «пропаганду ЛГБТ»

Парламент Венгрии проголосовал за отмену анти-ЛГБТК положений закона о «защите детей» 2021 года, принятого при правительстве Виктора Орбана. Законопроект о внесении изменений поддержали 139 депутатов, против выступил 51.

Как сообщает AFP, это стало первой значительной отменой введенных В. Орбаном ограничений в отношении ЛГБТК-сообщества с момента прихода к власти премьер-министра Петера Мадьяра.

Вместо запрета на «изображение» или «пропаганду» сексуального и гендерного разнообразия в контенте, доступном для детей, новый закон направлен на защиту лиц в возрасте до 18 лет от материалов, которые могут «серьезно навредить физическому, интеллектуальному, эмоциональному или нравственному развитию ребенка».

П. Мадьяр отметил, что эти изменения приведут Венгрию в соответствие с нормами Европейского союза после того, как было установлено, что ограничения, введенные В. Орбаном, противоречат ценностям ЕС.

Вопрос о правах ЛГБТК премьер-министр не поднимал во время предвыборной кампании, однако затем начал высказываться в доброжелательном тоне и проявлял готовность пересмотреть некоторые политические меры эпохи В. Орбана. Перед голосованием он представил запланированные изменения не как восстановление прав, а как ужесточение правил защиты детей «независимо от сексуальной ориентации».

Правительство В. Орбана постепенно ограничивало права ЛГБТК в Венгрии под предлогом «защиты детей», начав в 2020 году с запрета юридического признания гендерной идентичности трансгендерных лиц. В 2021 году был внесен законопроект о защите детей, вносивший изменения в ряд законодательных актов с заявленной целью борьбы с педофилией. Он вызвал возмущение активистов и лидеров в странах ЕС, которые критиковали документ за стигматизацию ЛГБТК-сообщества и приравнивание однополых отношений к педофилии.

Позднее в законодательство были внесены поправки, чтобы оно также служило основанием для запрета ежегодных ЛГБТ-прайдов. В апреле высший суд ЕС - Европейский суд справедливости - признал, что закон 2021 года нарушал «самую сущность» ЕС.

В сентябре П. Мадьяр анонсировал внесение изменений в принятое в 2020 году прежним правительством законодательство, которое фактически запрещало усыновление детей однополыми парами.

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