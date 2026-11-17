В Кемеровской области России потерпел крушение самолет Ан-12, в результате чего погибли все 19 человек, находившихся на борту.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

В ведомстве сообщили, что авиакатастрофа произошла во время планового полета.

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

Отмечается, что на месте происшествия работает комиссия Воздушно-космических сил России, которая устанавливает все обстоятельства авиакатастрофы.

19:20

Военный самолет Ан-12 разбился возле поселка Ягуново в Кемеровской области, сообщил телеграм-канал «112».

Воздушное судно загорелось во время полета, пишет Baza.

Сообщается, что на борту находились 17 человек. По информации «112» и «Рен-ТВ», все находившиеся на борту погибли.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что возле села Ягуново «произошло авиационное происшествие». Он не привел никаких подробностей.

Село Ягуново находится вблизи аэропорта «Кемерово».