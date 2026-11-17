В РФ потерпел крушение Ан-12, погибли 19 человек - ВИДЕО - ОБНОЛЕНО
В Кемеровской области России потерпел крушение самолет Ан-12, в результате чего погибли все 19 человек, находившихся на борту.
Об этом заявили в Министерстве обороны России.
В ведомстве сообщили, что авиакатастрофа произошла во время планового полета.
По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.
Отмечается, что на месте происшествия работает комиссия Воздушно-космических сил России, которая устанавливает все обстоятельства авиакатастрофы.
19:20
Военный самолет Ан-12 разбился возле поселка Ягуново в Кемеровской области, сообщил телеграм-канал «112».
Воздушное судно загорелось во время полета, пишет Baza.
Сообщается, что на борту находились 17 человек. По информации «112» и «Рен-ТВ», все находившиеся на борту погибли.
Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что возле села Ягуново «произошло авиационное происшествие». Он не привел никаких подробностей.
Село Ягуново находится вблизи аэропорта «Кемерово».