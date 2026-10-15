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Лавров: Россия не получала обращений насчет участия в TRIPP

1news Lab15:22 - Сегодня
Лавров: Россия не получала обращений насчет участия в TRIPP

Россия не получала обращений насчет участия в TRIPP, однако о ее возможностях и готовности участвовать в инфраструктурных проектах знают все.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в Баку.

С таким заявлением он выступил в ходе общения с журналистами во время визита в Азербайджан для участия в саммите СВМДА.

Глава российского МИД напомнил о площадке «3+3», в которую входят три страны Южного Кавказа и их три больших соседа - Россия, Иран и Турция.

«Мы собирались несколько раз и сейчас вот ждем, когда договорятся Армения и Азербайджан о том, кто следующий будет принимать встречу министров иностранных дел вот этой группы. Я считаю, что можно провести ближайшую встречу в Азербайджане, а затем следующую в Ереване. Это было бы правильно», - сказал он.

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