Дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией нерушимы и в будущем станут еще прочнее.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопрос журналиста на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем.

Министр отметил, что связи между Баку и Анкарой основываются на исторической близости, взаимном доверии и союзничестве двух братских народов.

По его словам, отношения между двумя странами служат примером высочайшего уровня межгосударственных связей и уникальной близости. «Эти союзнические отношения официально закреплены Шушинской декларацией», — подчеркнул он.

Джейхун Байрамов отметил, что каждое общество имеет собственную траекторию развития и внутренние процессы. «В этой связи даже в дружественных и братских странах возможно звучание различных мнений относительно событий, происходящих в другом государстве. Подход и позиция Азербайджана по этому поводу предельно ясны и открыты. Мы считаем, что азербайджано-турецкие дружба и братство сегодня крепки как никогда, и впредь они будут еще сильнее», — подчеркнул министр.

Глава МИД также напомнил о мероприятиях с совместным участием лидеров двух государств как о наглядном проявлении азербайджано-турецкого единства. Он подчеркнул важное значение визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан 8 мая и его участия вместе с президентом Ильхамом Алиевым в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.

По словам Джейхуна Байрамова, этот визит и совместное участие лидеров стали мощным посланием единства и солидарности, направленным как народам двух стран, так и международному сообществу.