Министр сельского и лесного хозяйства Турции примет участие в саммите лидеров COP17 в Ереване

Министр сельского и лесного хозяйства Турции примет участие в саммите лидеров в рамках 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17), проходящей в Ереване, и выступит с национальным докладом на пленарной части форума.

Об этом журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел Армении Роберт Абисогомян, передают армянские СМИ.

«У нас есть участник из Турции - министр сельского и лесного хозяйства, который примет участие в саммите лидеров и выступит с национальным докладом на пленарной части», - заявил Р. Абисогомян.

17-я конференция ООН по биоразнообразию проходит в столице Армении. В рамках форума Ереван принимает делегации высокого уровня, руководителей международных организаций и представителей десятков стран для обсуждения вопросов сохранения окружающей среды и экосистем.