Мехрдад Эхлаки назначен министром обороны Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан официально назначил Мехрдада Эхлаки Кетабчи министром обороны страны - спустя почти восемь месяцев после гибели предыдущего главы ведомства Азиза Насирзаде.

Как сообщают иранские СМИ, парламент Ирана одобрил кандидатуру Эхлаки на должность министра обороны.

«Президент Ирана... с учетом итогов голосования о доверии парламентом Ирана указом назначил Мехрдада Эхлаки Кетабчи министром обороны», - говорится в релизе, опубликованном офисом Пезешкиана.

Со 2 марта обязанности главы оборонного ведомства Ирана исполнял Маджид ибн аль-Реза.

США и Израиль 28 февраля нанесли удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществил ответные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ходе конфликта погибла военная и политическая верхушка Ирана, в частности начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде, секретарь Совета обороны Али Шамхани, а также секретарь Высшего совета национальной безопасности Лариджани.