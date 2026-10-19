Несрин Джавадзаде заявила о кампании по очернению ее репутации - ФОТО

Известная турецкая актриса азербайджанского происхождения Несрин Джавадзаде выступила с публичным заявлением на фоне критики в социальных сетях, связанной с ее реакцией на публикацию о национальных ценностях Азербайджана.

Напомним, что ранее Несрин Джавадзаде оказалась в центре обсуждения в социальных сетях после того, как оставила эмодзи огня, флага Азербайджана и красного сердца под публикацией о защите тюркской национальной идентичности и национальных ценностей. Публикация появилась на фоне дискуссии об использовании хиджаба в азербайджанских школах - реакция актрисы вызвала обсуждение в социальных сетях, однако сама она не сопровождала комментарий каким-либо заявлением.

В своем заявлении, опубликованном в Stories, Н.Джавадзаде подчеркнула, что никто не вправе ставить под сомнение ее тюркскую идентичность, мусульманскую веру и уважение к различным религиям и убеждениям.

«Тот факт, что мне понравилась определенная публикация, не дает никому права приписывать мне мысли, которые мне не принадлежат, оскорблять меня, переходить границы критики и посягать на мои личные права», - заявила актриса.

Она также сообщила, что материалы, содержащие, по ее мнению, оскорбления и нарушения личных прав, переданы адвокатам. Несрин Джавадзаде намерена добиваться правовой оценки произошедшего.

Кроме того, актриса объявила, что все компенсации, которые могут быть присуждены и взысканы по итогам разбирательства, она намерена направить на поддержку образования детей через благотворительные организации.

В завершение заявления актриса подчеркнула, что не намерена мириться с попытками дискредитировать ее из-за идентичности, веры и ценностей.