В эти дни в Баку ожидаются дожди

По прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 5 ноября до вечера 9 ноября ожидаются периодические дожди.

В отдельных районах полуострова осадки могут кратковременно усиливаться, не исключены грозы.

Во второй половине дня 5 ноября, начиная с северных и западных районов Азербайджана, ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками. В отдельных местах дожди будут носить интенсивный ливневый характер, возможны грозы и град. В горных районах ожидается снег. Вечером 5 ноября и ночью 6 ноября осадки могут несколько усилиться.

Ожидается повышение уровня воды в реках. Не исключается вероятность кратковременных паводков и селей на некоторых реках Большого Кавказа, а также Лянкяран-Астаринского региона.

На территории страны неустойчивая погода сохранится до вечера 9 ноября. По сравнению с предыдущими днями температура воздуха постепенно понизится на 5-10 градусов.