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Трамп заявил, что границы Украины могут измениться

Редакция 1news09:10 - Сегодня
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Трамп заявил, что границы Украины могут измениться

Границы Украины могут измениться в рамках мирного урегулирования, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Думаю, это произойдет, и в итоге у Украины будет несколько иная форма", - сказал глава государства в интервью каналу CBS.

Он также снова заявил, что украинский конфликт скоро подойдет к концу. По его мнению, стороны близки к достижению сделки.

На текущей неделе в Абу-Даби пройдут трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины.

Источник: Gazeta.ru

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