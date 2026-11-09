Трамп заявил, что границы Украины могут измениться
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Границы Украины могут измениться в рамках мирного урегулирования, об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"Думаю, это произойдет, и в итоге у Украины будет несколько иная форма", - сказал глава государства в интервью каналу CBS.
Он также снова заявил, что украинский конфликт скоро подойдет к концу. По его мнению, стороны близки к достижению сделки.
На текущей неделе в Абу-Даби пройдут трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины.
Источник: Gazeta.ru
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