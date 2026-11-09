Молдавия полностью отказалась от закупок газа из РФ

Молдавия полностью отказалась от закупок топлива из России, а также запустила соединяющую республику с Румынией и европейской энергосистемой линию электропередачи Вулканешты – Кишинев, передает РИА «Новости».

«Молдова покупает ноль российского газа, и на подходе еще две линии электропередачи в Румынию», – написала Санду в социальной сети X.

Проект ЛЭП реализован за счет кредита Всемирного банка на сумму 61 млн евро. Он призван обеспечить постепенное замещение доступной электроэнергии с принадлежащей компании «Интер РАО» Молдавской ГРЭС в Приднестровье на более дорогой импорт из Румынии. При этом Санду сопроводила свое заявление обвинениями Москвы в энергетическом шантаже.