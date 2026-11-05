21-летний парень облил бензином и поджёг мать на фоне религиозных разногласий в семье

В посёлке Хокмели Абшеронского района 21-летний Абдуррахман Хасанлы поджёг свою мать. Женщина скончалась от полученных травм в больнице.

Как сообщает Oxu.Az, между родителями молодого человека регулярно возникали конфликты. По имеющимся данным, его отец был религиозным человеком и призывал членов семьи соблюдать нормы шариата. Однако мать и две дочери не следовали установленным им правилам, что становилось причиной постоянных споров.

Во время конфликтов Абдуррахман поддерживал отца, обвиняя мать и сестёр в том, что они придерживаются неправильного образа жизни.

Очередная ссора обострилась после того, как женщина потребовала продать дом и разделить вырученные деньги на две части. Абдуррахман и его отец выступили против этого предложения.

Когда мать и две дочери продолжили настаивать на разделе имущества, молодой человек, разозлившись, принёс ёмкость с бензином и попытался поджечь дом. Он также облил бензином мать и поджёг её. Члены семьи попытались помочь женщине, однако спасти её не удалось. Несмотря на госпитализацию, она скончалась от полученных травм.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого - А. Хасанлы. По факту было возбуждено уголовное дело, которое направили в суд.

Приговором суда Абдуррахман Хасанлы осуждён на 17 лет и 6 месяцев лишения свободы.