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Куба готовится к возможной военной операции США

Редакция 1news09:50 - Сегодня
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Куба готовится к возможной военной операции США

Куба серьезно воспринимает угрозу возможной военной операции США против острова и регулярно проводит подготовку населения к защите страны.

Об этом заявил постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман.

"Мы относимся к этому очень серьезно. Поэтому, например, каждую пятницу на Кубе мы посвящаем день обороне, чтобы подготовить весь народ к защите нашего суверенитета, независимости и территориальной целостности. Мы должны быть готовы к любому сценарию, включая военный", - сказал дипломат.

По словам Соберона Гусмана, руководство Кубы принимает во внимание публичные заявления высокопоставленных американских чиновников, допускавших возможность силовых действий против острова.

Дипломат отметил, что при оценке угроз Гавана учитывает также действия Вашингтона на международной арене в последние годы. "При нынешней администрации США прозвучало не одно и не два, а множество публичных заявлений со стороны ее высших руководителей о готовности захватить Кубу, бомбить и уничтожить ее. Это еще одна важная причина серьезно относиться к подобным угрозам", - подчеркнул он.

Постпред указал, что возможности двух стран в военной сфере несопоставимы, поэтому Куба вынуждена опираться на подготовку собственного населения к защите государства.

Вместе с тем он подчеркнул, что конфронтация не является целью Гаваны. Кубинские власти заинтересованы прежде всего в нормализации отношений с США и развитии диалога на основе взаимного уважения, несмотря на существующие политические разногласия.

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