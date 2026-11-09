Трамп заявил, что подпишет «огромное» число помилований перед уходом с поста

Президент США Дональд Трамп намерен подписать в превентивном порядке «огромное число помилований» для своих помощников и советников перед истечением срока полномочий главы государства в январе 2029 года.

«Я намерен издать огромное число помилований», — заявил в обнародованном в воскресенье интервью телекомпании CBS News американский лидер, входящий в Республиканскую партию США. Шутя, Трамп сказал, что защитит таким образом от возможного юридического преследования со стороны демократов всех тех лиц, которые приближались хотя бы «на 1 тыс. миль к Овальному кабинету» Белого дома в ходе второго срока его пребывания у власти. «Я не хочу, чтобы замечательные люди, служащие стране и отлично работающие, проводили остаток своей жизни, как было со мной, когда я потратил четыре года, защищаясь от радикально настроенных лиц и сумасшедших», — отметил глава администрации США.

Трампа также попросили уточнить, ожидает ли он, что помилование ему придется в превентивном порядке подписывать и в отношении самого себя. Президент ответил отрицательно, однако при этом добавил: «Но, разумеется, ничего необоснованного в этом не было бы». В связи с этим у американского лидера поинтересовались, считает ли он, что обладает полномочиями, которые позволяют ему помиловать самого себя. «Да, считаю», — коротко ответил Трамп.

Кроме того, он признался, что даже на смертном одре не смог бы простить несколько своих злейших политических оппонентов, в том числе бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США демократку Нэнси Пелоси и экс-директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми. «Могу я быть честным? Я, вероятно, не смогу этого сделать, поскольку действительно ненавижу некоторых своих врагов. И всегда буду», — подчеркнул президент.