Сотрудник банка скоропостижно скончался во время игры в футбол

В Баку произошел трагический случай: во время игры в футбол скоропостижно скончался 40-летний сотрудник ОАО "Азер-Тюрк Банк" Ясен Мамедов.

Как сообщает Oxu.Az, причиной внезапной смерти мужчины стала сердечная недостаточность.

У него остались двое несовершеннолетних детей. Его отец, Тархан Мамедов, является ветераном первой Карабахской войны.

Отметим, что Я.Мамедов был уроженцем города Шуша и временно проживал в Баку в качестве вынужденного переселенца.