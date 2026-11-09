Трамп: Рубио может быть среди кандидатов в президенты США в 2028 году

Президент США Дональд Трамп назвал госсекретаря и своего помощника по национальной безопасности Марко Рубио среди возможных участников президентской гонки на выборах в 2028 году, но отказался кого-либо поддерживать в связи с этим.

Во время записанного 6 ноября интервью телеканалу CBS News главу государства спросили, поддержит ли он кандидатов из Республиканской партии на высший государственный пост на следующих всеобщих выборах в стране. "Возможно, но необязательно. <...> У нас потрясающая подборка [кандидатов]. У меня столько людей, с которыми у меня отличные отношения", - ответил американский лидер. Тогда его спросили, кто входит в этот перечень помимо вице-президента Джей Ди Вэнса. "Я считаю, что Марко [Рубио] замечательный", - сказал Трамп.

"Но есть и многие другие, и я бы предпочел не называть их имена. Есть несколько сенаторов, которые просто великолепны. Я знаю их всех. Они мне очень нравятся, так что я, возможно, вмешаюсь, а может, и нет. Не знаю. Возможно, мне лучше не вмешиваться. Думаю, если я это сделаю, это сыграет большую роль, потому что моя поддержка всегда имела огромное значение", - добавил президент.