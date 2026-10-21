В Турции обрушился трёхэтажный дом: Под завалами оказались люди - ВИДЕО

В турецком городе Зонгулдак обрушился трехэтажный жилой дом. Под завалами погибла Тюркан Акчаарман, еще одного человека спасатели извлекли живым.

Обрушение произошло вечером на улице Сютлиен в районе Мешрутиет. На место происшествия прибыли сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), полиция и медики.

Из-под завалов спасатели извлекли Кенана Акчаармана. После оказания первой помощи на месте его доставили в больницу. Тело Тюркан Акчаарман, оказавшейся под завалами, обнаружили спасатели.

В доме жили трое братьев. В момент обрушения Кемаль Акчаарман находился вне дома.

Ранее в этом районе частично обрушилось заброшенное двухэтажное здание, а на подпорных стенах перед ним обнаружили трещины.