В Турции обрушился трёхэтажный дом: Под завалами оказались люди - ВИДЕО
В турецком городе Зонгулдак обрушился трехэтажный жилой дом. Под завалами погибла Тюркан Акчаарман, еще одного человека спасатели извлекли живым.
Обрушение произошло вечером на улице Сютлиен в районе Мешрутиет. На место происшествия прибыли сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), полиция и медики.
Из-под завалов спасатели извлекли Кенана Акчаармана. После оказания первой помощи на месте его доставили в больницу. Тело Тюркан Акчаарман, оказавшейся под завалами, обнаружили спасатели.
В доме жили трое братьев. В момент обрушения Кемаль Акчаарман находился вне дома.
Ранее в этом районе частично обрушилось заброшенное двухэтажное здание, а на подпорных стенах перед ним обнаружили трещины.
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