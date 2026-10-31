В Польше заявили о стабилизации ситуации вокруг КС

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек заявил, что ситуация вокруг Конституционного суда стабилизируется.



Об этом он сказал в эфире телеканала TVN24.

"Прокуратура и полиция в некотором роде сдали экзамен, поскольку не допустили эскалации. Люди, которые фактически напали на здание Конституционного суда, были выведены оттуда или вышли сами. С этой точки зрения можно сказать, что ситуация стабилизируется", — заявил он.

Журек также отметил, что решения судей для него убедительны. По его словам, необходимо было правовыми методами добиться того, чтобы легально избранные судьи смогли приступить к работе. "Я очень хотел бы, чтобы состоялось общее собрание, оно должно решить вопросы бюджета, а также, возможно, вопросы иммунитета", — добавил министр.



В Польше возникло напряжение из-за решения премьер-министра Дональда Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего министра в его правительстве Мачея Берека. В результате у здания этого органа в последние недели регулярно проходят протесты. В ночь на 31 октября ситуация обострилась. К охране территории здания были привлечены дополнительные силы. Протестующие собрались у здания суда и пытались прорваться через ограждение, между толпой и сотрудниками полиции произошли столкновения.

Президент Польши Кароль Навроцкий прервал свой полет в Сенегал и развернул свой самолет на Варшаву вечером 30 октября в связи с отстранением от обязанностей и. о. председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. По возвращении в столицу польский лидер встретился с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским. После этого в районе полуночи по местному времени (02:00 мск) Навроцкий прибыл к Конституционному суду и прошел в здание. Этому сопутствовала стычка со стоящими у входа в здание судьями, которые пытались не пустить главу государства, инцидент был запечатлен на видео и опубликован судьей Мачеем Береком. Стычка также произошла между полицией и сотрудниками службы президентской охраны.