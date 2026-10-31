Политическое послание из TikTok-монтажа: призыв к ответственности турецких СМИ

Распространение некоторыми турецкими СМИ и аккаунтами в социальных сетях видеоролика с кадрами Президента Азербайджана Ильхама Алиева и наложенной записью его давнего выступления вызывает серьёзное недоумение.

Материал из неофициального аккаунта представляют как личную публикацию главы государства, после чего начинают искать в нём послание Турции. Такой подход несовместим с элементарными правилами проверки информации.

Начнём с простого факта: у Президента Ильхама Алиева нет официального аккаунта в TikTok.

Oxu.Az уже обращал на это внимание читателей. Следовательно, оснований называть размещённый на этой платформе ролик «публикацией Президента Азербайджана» нет.

Тем не менее такие издания, как Milli Gazete и Sonsöz, представили видео как материал из «официального TikTok-аккаунта» Ильхама Алиева. Так ссылка на несуществующий официальный аккаунт оказалась в новостных публикациях. В социальных сетях пошли ещё дальше, обсуждая, не является ли ролик посланием Турции.

Между тем источник, дата и контекст прозвучавших слов известны.

Использованные в ролике высказывания содержатся в обращении Президента Ильхама Алиева к народу от 10 ноября 2020 года. Глава государства говорил о победе Азербайджана в Отечественной войне, поражении Армении и трёхстороннем заявлении. Предупреждение о последствиях попыток испытывать терпение азербайджанского народа прозвучало именно в этом контексте. Полный текст обращения доступен на официальном сайте Президента. Представлять эти слова как новое заявление, адресованное сегодняшней Турции, означает искажать их исторический смысл.

Для проверки не требовалось специального расследования. Достаточно было выяснить статус аккаунта и найти первоисточник выступления.

Сегодня любой пользователь может создать страницу в социальной сети, загрузить кадры с участием Президента, наложить звук из другого выступления и добавить произвольную подпись. Новая дата на экране не делает старую речь новым заявлением. Большое количество просмотров не превращает монтаж в официальное обращение. Имя Президента в названии страницы и его фотография в профиле не дают владельцу аккаунта права говорить от имени главы государства.

Когда ошибку обычного пользователя повторяет профессиональное СМИ, недостоверная информация получает дополнительную аудиторию и статус новости. Поэтому ответственность редакций, журналистов и владельцев популярных аккаунтов значительно выше.

Oxu.Az считает безответственным подход, который продемонстрировали в данном случае некоторые турецкие медиаресурсы. Распространять непроверенный материал о Президенте Азербайджана, а затем строить на его основе рассуждения о межгосударственных отношениях недопустимо. От тех, кто освещает отношения Азербайджана и Турции, особенно необходимы точность и взвешенность.

Прежде чем утверждать, что Президент направил какой-либо стране послание, необходимо убедиться, что оно действительно исходит от Президента.

Ссылки на официальные аккаунты главы государства в Instagram, YouTube, Facebook и X размещены на сайте president.az. Источники достоверной информации открыты и доступны каждому.

Призываем турецких коллег и пользователей социальных сетей с большой аудиторией ответственно относиться к подобным материалам. От редакций, распространивших недостоверные сведения, ожидаем исправления публикаций и понятного объяснения для читателей.

Уважение к аудитории начинается с проверки фактов. Превращать выступление шестилетней давности в повод для сегодняшней конфронтации — неприемлемый подход для профессиональной журналистики.