Иран признал ВМС и ВВС Великобритании террористическими организациями

Иран признал Королевские военно-морские и военно-воздушные силы Великобритании террористическими организациями, а британскую внешнюю разведку MI6 включил в число враждебных групп.

МИД Ирана указал, что «внешняя разведывательная служба Великобритании (MI6) подпадает под примечание 2 к статье 1 закона “Об ужесточении наказания за шпионаж и сотрудничество с сионистским режимом и враждебными странами против национальной безопасности и интересов” как враждебная группа, и положения этого закона в отношении нее будут применяться» с момента публикации заявления.

В документе отмечается, что меры приняты по решению Высшего совета национальной безопасности в ответ на враждебные действия Лондона за последний год, включая участие в войне США и Израиля против Ирана путем предоставления баз и объектов на своей территории.

Также учтено решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в список террористических организаций 13 июля по закону о государственных угрозах 2026 года.

ВМС и ВВС Великобритании, указал МИД Ирана, подпадают под закон об ответных действиях в связи с признанием КСИР террористической организацией со стороны США и на этом основании признаны террористическими.

Ответственность за последствия, подчеркивается в заявлении, лежит на британском правительстве.