Скончался Национальный герой Азербайджана Эхтирам Алиев

Национальный герой Азербайджана Эхтирам Алиев скончался в возрасте 54 лет после продолжительной болезни.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Ölkə.az, он умер 15 ноября в Национальном онкологическом центре, где получал лечение.

Национальный герой будет похоронен 16 ноября на II Аллее почётного захоронения.

Отметим, что некоторое время назад у Эхтирама Алиева возникли серьёзные проблемы со здоровьем. 18 октября он был госпитализирован в Yeni Klinika. После ухудшения состояния Э.Алиев был переведён в Национальный онкологический центр. В последние дни он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.