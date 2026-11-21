Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Молуккских островах — в восточной части Индонезии.

Как передает 1news.az, об этом сообщают индонезийские медиа со ссылкой на Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG).

Угроза цунами не объявлялась.

Эпицентр находился в 43 километрах к северо-западу от округа Юго-Западное Малуку. Очаг залегал на глубине 125 километров.

Масштабы последствий землетрясения пока неизвестны.