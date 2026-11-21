Азербайджан и Вьетнам также активно сотрудничают в рамках международных структур. Хотел бы особо отметить наше конструктивное сотрудничество, основанное на взаимном доверии и поддержке, в рамках ООН, Движения неприсоединения, СВМДА.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на официальном приеме в Ханое.

«Мы признательны за постоянную поддержку и справедливую позицию Вьетнама, особенно в период Отечественной войны 2020 года», — отметил глава нашего государства, подчеркнув, что культурные и гуманитарные связи наших стран также имеют богатую историю.