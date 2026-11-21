Президент Ильхам Алиев: Вьетнам – дружественная для нас страна и стратегический партнер
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Вьетнам – дружественная для нас страна и стратегический партнер.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на официальном приеме в Ханое.
Глава нашего государства подчеркнул, что «Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам», принятая во время государственного визита Президента То Лама в нашу страну в прошлом году, вывела двусторонние отношения на
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