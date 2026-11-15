Александар Вучич возглавил парламентскую фракцию в Сербии

Лидер избирательного списка «Единая Сербия» Александар Вучич избран руководителем депутатской фракции в парламенте Сербии.

Как сообщает 1news.az, об этом А. Вучич заявил в интервью телеканалу Pink.

По его словам, решение о том, под каким названием будет действовать фракция — «Единая Сербия», «Сербия против террора» или другим, — будет принято в понедельник или во вторник утром.

Он отметил, что на первоначальном этапе лично возглавит фракцию. При этом он выразил сомнение в том, что сможет оставаться на этой должности в течение длительного времени.