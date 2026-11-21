Завтра власти Армении официально заявят о запуске проекта TRIPP, об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.



«Завтра мы официально заявим об официальном запуске проекта TRIPP», — сказал Пашинян.



Он отметил, что важной частью этого проекта является также транзит электроэнергии. Армения намерена соединить свои энергосети с Турцией и Азербайджаном.



Ранее американская компания AECOM представила вице-премьеру Мгеру Григоряну и представителям органов госуправления Армении итоги предварительного технико-экономического обоснования по проекту TRIPP.



Источник: Sputnik Армения