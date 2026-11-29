На вспомогательной дороге проспекта Гейдара Алиева в Низаминском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, из-за аварии на основной и вспомогательной дорогах проспекта образовался затор в обоих направлениях.

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по устранению плотного трафика и восстановлению движения.