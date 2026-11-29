На проспекте Гейдара Алиева в Баку образовался затор из-за ДТП - ВИДЕО
На вспомогательной дороге проспекта Гейдара Алиева в Низаминском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, из-за аварии на основной и вспомогательной дорогах проспекта образовался затор в обоих направлениях.
В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по устранению плотного трафика и восстановлению движения.
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