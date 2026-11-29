Принц Гарри тайно увиделся с отцом, королем Карлом III, после своего возвращения в Великобританию.

Как передает 1news.az со ссылкой на издание The Sun, 78-летний монарх еще в октябре пригласил младшего сына провести с ним время в королевской усадьбе Балморал в Шотландии, но об этом стало известно только сейчас.

42-летний принц Гарри согласился на приглашение и встретился с отцом без 45-летней Меган Маркл и их двоих детей — 7-летнего сына Арчи и 5-летней дочери Лилибет. "Есть желание сохранить хорошие отношения", — сообщил инсайдер изданию о взаимоотношениях между отцом и сыном.

По данным источников, это всего лишь четвертая встреча Карла и Гарри с момента коронации монарха, состоявшейся три с половиной года назад. Гарри посетил Балморал 17 октября — именно в это время король находился в одиночестве в своем шотландском поместье.

Королевский дворец держал этот визит в секрете. Пресс-секретари короля и принца Гарри отказались давать комментарии, о которых просили СМИ.

20 августа стало известно, что Гарри и Меган Маркл с детьми вернулись в Великобританию после шести лет жизни в США. Семья прилетела частным рейсом из Калифорнии в аэропорт Бирмингема. Дети пары уже учатся в британской школе, учебный год начался в сентябре.