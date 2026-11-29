В Баку и на Абшероне объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра
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В связи с сильным ветром, ожидаемым с вечера 30 ноября до вечера 2 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах, объявлен желтый уровень погодной опасности.
Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространила Национальная служба гидрометеорологии.
Так, в столице и на полуострове, а также в Гусаре, Шабране, Сиязане, Хызы, Гобустане, Гаджигабуле, Сальяне, Нефтчале, Билясуваре, Джалилабаде, Мингячевире, Гёранбое, Нафталане, Дашкесане, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане скорость северо-западного ветра составит 13,9–20,7 м/сек.
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